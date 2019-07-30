Own_School

Меня зовут Григорий и я увлекаюсь созданием логотипов и дизайнов!

Добрый, креативный, честный человек с высшим образованием в направление естественных наук, всегда готов помочь вам с созданием логотипа и остальных вещей, очень быстро нахожу общий язык с клиентом, свои работы выполняю качественно и достаточно быстро, есть понимания, что хотел бы видеть заказчик. Буду рад с вами сотрудничать. И самое главное, я очень увлечён и полон энтузиазма, а это значит мне нравится работать над вашими логотипами, а не делать это просто ради прибыли!