Приветствую! Я профессиональный видеомонтажер с опытом работы в различных жанрах. Если вы ищете качественный монтаж и креативный подход к визуализации вашей идеи, то я готова взяться за работу! Я работаю в Sony Vegas Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Photoshop.
Что я могу предложить:
- Профессиональный видеомонтаж, включая обрезку, слияние и нарезку видео;
- Цветокоррекцию;
- Добавление эффектов, переходов и анимации;
- Замена и редактирование аудио;
- Интеграцию текста и графики;
- Оптимизацию видео для различных платформ и социальных сетей.
Почему выбрать меня:
- Оперативность и соблюдение сроков;
- Внимательное отношение к деталям и вашим требованиям;
- Индивидуальный подход к каждому клиенту;
- Профессиональное оборудование и программное обеспечение;
- Открытость к обратной связи и готовность внести правки.
Если вы ищете квалифицированного видеомонтажера, который сделает ваше видео качественным и уникальным, тогда не стесняйтесь связаться со мной. Оставьте заявку. Я доступна для работы на фрилансе и готова обсудить детали вашего проекта.
Портфолио
- Ютуб, путешествие, Индиянет просмотров
- Китайнет просмотров
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