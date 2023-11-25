ВИДЕОМОНТАЖ, АНИМАЦИЯ, ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ

Приветствую! Я профессиональный видеомонтажер с опытом работы в различных жанрах. Если вы ищете качественный монтаж и креативный подход к визуализации вашей идеи, то я готова взяться за работу! Я работаю в Sony Vegas Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Photoshop.

Что я могу предложить:

- Профессиональный видеомонтаж, включая обрезку, слияние и нарезку видео;

- Цветокоррекцию;

- Добавление эффектов, переходов и анимации;

- Замена и редактирование аудио;

- Интеграцию текста и графики;

- Оптимизацию видео для различных платформ и социальных сетей.

Почему выбрать меня:

- Оперативность и соблюдение сроков;

- Внимательное отношение к деталям и вашим требованиям;

- Индивидуальный подход к каждому клиенту;

- Профессиональное оборудование и программное обеспечение;

- Открытость к обратной связи и готовность внести правки.

Если вы ищете квалифицированного видеомонтажера, который сделает ваше видео качественным и уникальным, тогда не стесняйтесь связаться со мной. Оставьте заявку. Я доступна для работы на фрилансе и готова обсудить детали вашего проекта.