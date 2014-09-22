Не лги, особенно себе самому :-)
Закончила юридический факультет АлтГУ, бизнес-школу Открытого университета Великобритании "ЛИНК", до недавнего времени работала управляющим банковского офиса. Накопила обширный управленческий, финансовый и юридический опыт. И поняла, что в офисе жить скучно.
Получаю огромное удовольствие от путешествий, фотосъемок и литературного творчества. С удивлением и радостью обнаружила, что это приносит доход.
Буду очень полезна, если Вам нужны позитивные, информативные тексты, написанные в срок и за разумную цену.
Для Ваших предложений всегда открыт ящик [email protected]
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