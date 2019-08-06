Настройка контекстной рекламы в Google и Яндекс
- Сертифицированный специалист по Яндекс Метрике, Google Analitics, Google Ads.
- Опыт запуска и ведения рекламных кампаний в Google и Яндекс 3 года. Запуск по России и Беларуси, тематика - продажа детских товаров, строительство и ремонт, медицинские услуги, набор на обучающие курсы, услуги СТО, продажа новых автомобилей, услуги по автоперевозкам.
- Запуск рекламы на поиске и в РСЯ (для Яндекс), запуск рекламы в контекстно-медийной сети Google.
- Внутренняя оптимизация сайтов (настройка карты сайта, файл robots, редиректы, перелинковка, мета-теги и т.д.)
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