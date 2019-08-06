Oxana_Ra

Оксана Oxana_Ra

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Настройка контекстной рекламы в Google и Яндекс
  • Сертифицированный специалист по Яндекс Метрике, Google Analitics, Google Ads.
  • Опыт запуска и ведения рекламных кампаний в Google и Яндекс 3 года. Запуск по России и Беларуси, тематика - продажа детских товаров, строительство и ремонт, медицинские услуги, набор на обучающие курсы, услуги СТО, продажа новых автомобилей, услуги по автоперевозкам.
  • Запуск рекламы на поиске и в РСЯ (для Яндекс), запуск рекламы в контекстно-медийной сети Google.
  • Внутренняя оптимизация сайтов (настройка карты сайта, файл robots, редиректы, перелинковка, мета-теги и т.д.)
Устала работать через менеджеров-посредников. Хочу эффективного общения с заказчиком и погружения в проект. 