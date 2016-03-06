Oxana_Serih

Графический дизайнер и художник

Закончила детскую арт студию, художественную школу, факультет изобразительного искусства и дизайна педагогического университета И. Крянгэ и имею навыки академического рисования с натуры и фотографии, созданию композиций от руки и с помощью графического планшета. Также закончила курсы моделирования и визуализации в 3d max + Vray и курс по созданию лепнины и декоративных элементов в 3d max. Кроме того, углубленно изучила такие программы как: Sketchup, Autocad, Mudbox, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Art Rage. В настоящем времени увлекаюсь игровой графикой, созданием концептуальных эскизов персонажей и окружения. Работаю удаленно в свое удовольствие и открыта для новых предложений!