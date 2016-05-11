Уникальные, грамотные, интересные тексты на предложенные темы - качественно и в срок!
- образование высшее, гуманитарное, по специальности "Связи с общественностью".
- Заядлый "читальщик", читаю все подряд от классики до авангарда, как следствие, богатый словарный запас, умение пользоваться речевыми оборотами для пользы дела.
- Сочиняю стихи, прозу в виде рассказов и эссе. Вдохновляют интересные люди, красивые места, ночное небо и любимый ребенок!
- Пишу статьи на любые темы, с особенным удовольствием буду работать с детской тематикой, темами моды, здоровья, красоты, дизайна.
- Гарантирую написание грамотных, интересных, уникальных текстов, а также своевременную сдачу заказов! Опыт работы копирайтером нарабатываю на бирже "eTXT.ru" (ссылка на профиль http://www.etxt.ru/oxanya.html)
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