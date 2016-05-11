Уникальные, грамотные, интересные тексты на предложенные темы - качественно и в срок!

образование высшее, гуманитарное, по специальности "Связи с общественностью".

Заядлый "читальщик", читаю все подряд от классики до авангарда, как следствие, богатый словарный запас, умение пользоваться речевыми оборотами для пользы дела.

Сочиняю стихи, прозу в виде рассказов и эссе. Вдохновляют интересные люди, красивые места, ночное небо и любимый ребенок!

Пишу статьи на любые темы, с особенным удовольствием буду работать с детской тематикой, темами моды, здоровья, красоты, дизайна.

Гарантирую написание грамотных, интересных, уникальных текстов, а также своевременную сдачу заказов! Опыт работы копирайтером нарабатываю на бирже "eTXT.ru" (ссылка на профиль http://www.etxt.ru/oxanya.html)