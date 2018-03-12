Возьмусь за выполнение вашей работы , независимо от её сложности.
Готов взяться за продвижение страницы,группы,товара в соц. сетях
Из навыков :
Имею опыт работы в таких программах как : Abode Fotoshop , FL 12 , Word , Excel , Sony Vegas Pro.
Имею опыт в администрировании группы , создании дизайна , оформления.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Никита очень оперативно выполнил задание, ТЗ полностью соблюдено. Рекомендую
Ответный отзыв
Всё адекватно
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $60от 3 дней
нет рейтинга