OxeOne

Никита OxeOne

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Возьмусь за выполнение вашей работы , независимо от её сложности.

Готов взяться за продвижение страницы,группы,товара в соц. сетях

Из навыков :

Имею опыт работы в таких программах как : Abode Fotoshop , FL 12 , Word , Excel , Sony Vegas Pro.

Имею опыт в администрировании группы , создании дизайна , оформления.

Отзывы заказчиков

al3xwin
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Регистрация на форуме + 10 сообщений
Никита очень оперативно выполнил задание, ТЗ полностью соблюдено. Рекомендую
Всё адекватно
Ответный отзыв
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $60от 3 дней
нет рейтинга