Oxylilary

Оксана Oxylilary

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
ART WEB DESIGN

Привет!

Меня зовут Оксана и я иллюстратор, работаю в Adobe Illustrator и Photoshop.

Создаю иконки и баннеры для сайтов и приложений, иллюстрации для игр, книг и рекламы.

Мои работы можно посмотреть в профиле.

Благодарю за просмотр, хорошего дня!

#нетвойне #япротиввойны

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