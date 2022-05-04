ART WEB DESIGN

Привет!

Меня зовут Оксана и я иллюстратор, работаю в Adobe Illustrator и Photoshop.

Создаю иконки и баннеры для сайтов и приложений, иллюстрации для игр, книг и рекламы.

Мои работы можно посмотреть в профиле.

Благодарю за просмотр, хорошего дня!

#нетвойне #япротиввойны