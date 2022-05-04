ART WEB DESIGN
Привет!
Меня зовут Оксана и я иллюстратор, работаю в Adobe Illustrator и Photoshop.
Создаю иконки и баннеры для сайтов и приложений, иллюстрации для игр, книг и рекламы.
Мои работы можно посмотреть в профиле.
Благодарю за просмотр, хорошего дня!
#нетвойне #япротиввойны
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Watching Aurora11 просмотров
- Коллаж12 просмотров
- Обработка, editing и ретушь9 просмотров
- Flat иллюстрации13 просмотров
- Flat иллюстрации7 просмотров
- Photoshop fix44 просмотра
- Characters (concept art)41 просмотр
- Lotus42 просмотра
- Сет иконок для сайта45 просмотров
- Дизайн упаковки для шоколадного батончика33 просмотра