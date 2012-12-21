Администратор, тех.поддержка, удаленное обучение

Имею 4 летний опыт работы у Интернет-провайдера техническим специалистом по работе с клиентами (администратор округа, главный менеджер офиса). Сопровождение клиентов, помощь в пользовании сервисами.

Помощь в освоении различного программного обеспечения.

Имею опыт работы в системе мониторнига Wialon, освоение с нуля, администрирование, заведение новых объектов, пользователей и учетных записей.

Работаю с ПК с 1999 года беспрерывно.

Знания выше среднего уровня.