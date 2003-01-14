OzYar

Ярослав OzYar

 
20 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Реализую Ваш небольшой веб-проект, сверстаю лендинг, мультилендинг. Обработка фото.

Доброго времени суток, дорогой предприниматель(или может рядовой сотрудник?).

Позвольте быть лаконичным.

  • Если Вам нужно сверстать лендинг или мультилендинг, я помогу Вам в небольшие сроки с удобной для Вас и меня ценой.
  • Если Вам нужно обработать фото, отретушировать его для вашего профиля или, например, оформить карточки товара в магазине, то также предлагаю сотрудничество. Работа будет выполнена в поставленные сроки и достаточно качественно.
Давайте уважать и поддерживать друг друга!
Карточки товаров