Реализую Ваш небольшой веб-проект, сверстаю лендинг, мультилендинг. Обработка фото.
Доброго времени суток, дорогой предприниматель(или может рядовой сотрудник?).
Позвольте быть лаконичным.
- Если Вам нужно сверстать лендинг или мультилендинг, я помогу Вам в небольшие сроки с удобной для Вас и меня ценой.
- Если Вам нужно обработать фото, отретушировать его для вашего профиля или, например, оформить карточки товара в магазине, то также предлагаю сотрудничество. Работа будет выполнена в поставленные сроки и достаточно качественно.
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