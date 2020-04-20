Дизайнер
Привет! Это я:
Тебе чем-то может помочь графический дизайнер?
Смело пиши, пообщаемся :D
Около 2 лет в профессии, преимущественно афиши, полиграфия, фотомонтаж, оформление групп в соцсетях.
Печатная продукция (книги, буклеты, визитки, баннеры, штендеры), есть опыт работы с бизнесом.
Логотипы и стикеры, векторная графика, отрисовка в векторе.
Использую пакет Adobe: Photoshop, Illustrator, inDesign.
Моя группа с подробным портфолио:
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Афиши107 просмотров
- Афиши105 просмотров
- Афиши98 просмотров
- Оформление сообществ ВКонтакте90 просмотров
- Стикеры69 просмотров
- Стикеры для Unick Music100 просмотров
- Лого и фирстиль: "ВСЕ ПРОСТО"88 просмотров
- Рекламные баннеры70 просмотров
- Картинки к постам для Лютеранской Церкви67 просмотров
- Дипломы фестиваля "Приволжский штандарт"77 просмотров
- Презентация Совета Молодых Педагогов76 просмотров
- Фотомонтаж, замена фона80 просмотров
Баннеры
нет отзывов
$2/час
от $8от 4 часов
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$2/час
от $8от 3 часов
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$3/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$2/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$2/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 часов
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$3/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга