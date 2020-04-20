Ozean

Дмитрий Ozean

 
25 летРоссия/Нижний Новгород
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайнер

Привет! Это я:

https://vk.com/arcticwayfarer

Тебе чем-то может помочь графический дизайнер?

Смело пиши, пообщаемся :D

Около 2 лет в профессии, преимущественно афиши, полиграфия, фотомонтаж, оформление групп в соцсетях.

Печатная продукция (книги, буклеты, визитки, баннеры, штендеры), есть опыт работы с бизнесом.

Логотипы и стикеры, векторная графика, отрисовка в векторе.

Использую пакет Adobe: Photoshop, Illustrator, inDesign.

Моя группа с подробным портфолио: 

https://vk.com/ozean_inc

InDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Баннеры
нет отзывов
$2/час
от $8от 4 часов
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$2/час
от $8от 3 часов
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$3/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$2/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$2/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 часов
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$3/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
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