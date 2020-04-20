Дизайнер

Привет! Это я:

https://vk.com/arcticwayfarer

Тебе чем-то может помочь графический дизайнер?

Смело пиши, пообщаемся :D

Около 2 лет в профессии, преимущественно афиши, полиграфия, фотомонтаж, оформление групп в соцсетях.

Печатная продукция (книги, буклеты, визитки, баннеры, штендеры), есть опыт работы с бизнесом.

Логотипы и стикеры, векторная графика, отрисовка в векторе.

Использую пакет Adobe: Photoshop, Illustrator, inDesign.

Моя группа с подробным портфолио:

https://vk.com/ozean_inc