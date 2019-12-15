Фрилансер Володя
Здравствуйте ув. Пользователи weblancer'a! Я более 3'ех лет занимаюсь Фрилансом. Все работы выполняются в кротчайшие сроки и за приемлемую цену.
Чем я занимаюсь:
- Разработка и дизайн веб-сайтов
- HTML и CSS вёрстка
- Дизайн различных логотипов и многое-многое другое
График работы:
- Пн 12:00-19:00
- Вт 12:00-19:00
- Ср 12:00-19:00
- Чт 12:00-19:00
- Пт 12:00-19:00
- Суббота по договоренности
- Воскресение выходной
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
9 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!