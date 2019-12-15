OzzzyGreen

Владимир OzzzyGreen

 
22 годаРоссия/Калининград
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Фрилансер Володя

Здравствуйте ув. Пользователи weblancer'a! Я более 3'ех лет занимаюсь Фрилансом. Все работы выполняются в кротчайшие сроки и за приемлемую цену.

Чем я занимаюсь: 

  • Разработка и дизайн веб-сайтов
  • HTML и CSS вёрстка
  • Дизайн различных логотипов и многое-многое другое
А так же у меня есть небольшая команда, которая в супер короткий срок сможет создать вам любой функционал вашего сайта любой сложности, нарисовать логотип, создать индивидуальный дизайн и др.

График работы:

  • Пн 12:00-19:00
  • Вт 12:00-19:00
  • Ср 12:00-19:00
  • Чт 12:00-19:00
  • Пт 12:00-19:00
  • Суббота по договоренности
  • Воскресение выходной
HTMLCSS
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$10
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Отзывы заказчиков
rty_47
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Логотип для алкогольной компании
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
rizhov_gl
Михаил 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$25
9 баллов
4 года назад
Создать дизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!