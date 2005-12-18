Нужна помощь в выборе доменного имени для нового сайта (у самих фантазии не хватает). Требования к этому доменному имени следующие: - имя должно быть свободно (никем не не занято) - легко произноситься - правильно восприниматься на слух - запоминаться - ...
ОБЩЕЕ
=====
Михаил Б. 27 лет.
Web-мастер, программист.
Опыт программирования - 11 лет.
ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
======================
Профессионально: PHP, JavaScript, DHTML, SQL, Delphi, Pascal.
В теории: С/С++, Perl, VBScript.
БАЗЫ ДАННЫХ
===========
Профессионально: MySQL, Paradox, FoxPro.
В теории: Access, InterBase.
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
====================
MS-DOS, Windows 9x/Me, Windows 2000/NT, Windows XP, Linux (на уровне пользователя)
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
=================
Английский, испанский (на стадии изучения)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ
=====================
Организаторские способности, умение работать в команде, опыт работы с западными заказчиками.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
===============
Ответственность, способность работать самостоятельно, гибкость мышления, эмоциональная устойчивость, интерес к изучению нового.
КРУГ ИНТЕРЕСОВ
==============
Программирование, web-программирование, web-дизайн, электронная коммерция, экономика, бизнес, предпринимательство, психология, английский и испанский язык, настольный теннис, бассейн.
- Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть логотип (маленька растровая картинка), смотри вложенный файл. (исходников нет) На основе этой картинки нужно сделать векторный файл в формате *.cdr (CorelDraw 9.0), так что бы мы потом могли этот логотип редактировать, изменять, маштабировать и т.д. Вобщем нужен ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
Задание ===== Необходимо создание комплекта баннеров (88x31, 120x60, 100x100, 468x60) для сайта www.belinvest.info Сайт посвящен инвестиционным проектам, экономическим расчетам, поиску инвестора, бизнес-планированию, консалтингу и т.д. Так же на сайте реализована автоматизированная подготовка проектов в режиме on-line. Требования ======== Баннеры должны быть ...Баннеры18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется разработать и создать дизайн для будущего интернет-магазина по продаже бытовой электроники (TV, видео, DVD и пр.) ведущих производителей. Дизайн должен быть современным, качетсвенным и уникальным (шаблоны не предлагать). Возможно использование Flash-вставок, но не обязательно. Предполагается работу ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $3
Нужно подобрать и предложить хорошее доменное имя нового сайта. Доменное имя должно быть свободно, легко запоминаться и произноситься, соответствовать тематике сайта, быть как можно короче. Тематика сайта следующая: - Быстрая и профессиональная подготовка бизнес-планов в Беларуси (например ...Экономика и Право8 заявокЗакрыт18 лет назад