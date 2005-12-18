P-Sat

Гость P-Sat

 
NaN летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

ОБЩЕЕ

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Михаил Б. 27 лет.

Web-мастер, программист.

Опыт программирования - 11 лет.

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

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Профессионально: PHP, JavaScript, DHTML, SQL, Delphi, Pascal.

В теории: С/С++, Perl, VBScript.

БАЗЫ ДАННЫХ

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Профессионально: MySQL, Paradox, FoxPro.

В теории: Access, InterBase.

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

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MS-DOS, Windows 9x/Me, Windows 2000/NT, Windows XP, Linux (на уровне пользователя)

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

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Английский, испанский (на стадии изучения)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ

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Организаторские способности, умение работать в команде, опыт работы с западными заказчиками.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

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Ответственность, способность работать самостоятельно, гибкость мышления, эмоциональная устойчивость, интерес к изучению нового.

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

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Программирование, web-программирование, web-дизайн, электронная коммерция, экономика, бизнес, предпринимательство, психология, английский и испанский язык, настольный теннис, бассейн.

PHPJavascriptMySQLDelphiLinuxPerl

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