Принимаю любую оплачеваемую работу по переводам,изменениям текста
Присуще одно общеобразовательное среднее и другое высшее образования(по экономике и информатике).
Домохозяйка. Всё своё свободное время провожу в интернет работах.Выполняю переводы с английского на русский,с украинского на русский,с русского на украинский.Занимаюсь также изменением текстов. Работаю активно и задания выполняю быстро.Оплата по тарифам 2$ за 2000 или можно договориться по объёму выполняемой работы.Расчёт по электронным платежным системам WebMoney или Яндекс-деньги.Жду предложений по вашим работам!!!
Редактирование и Корректура
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от $1
от 2 дней
#1679
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $8
от 2 дней
#1713
Наполнение сайтов
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от $1
от 2 дней
#1912
Стихи, Песни и Проза
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от $10
от 2 дней
#2493
Переводы
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от $1
от 2 дней
#3576
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 2 дней
#4068