Принимаю любую оплачеваемую работу по переводам,изменениям текста

Присуще одно общеобразовательное среднее и другое высшее образования(по экономике и информатике).

Домохозяйка. Всё своё свободное время провожу в интернет работах.Выполняю переводы с английского на русский,с украинского на русский,с русского на украинский.Занимаюсь также изменением текстов. Работаю активно и задания выполняю быстро.Оплата по тарифам 2$ за 2000 или можно договориться по объёму выполняемой работы.Расчёт по электронным платежным системам WebMoney или Яндекс-деньги.Жду предложений по вашим работам!!!