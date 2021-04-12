Монтаж/Обработка фото/Форматирование/Озвучка и многое другое.

Приветствую всех. Начну с основного, имеется 2 года опыта работы в таких Программах как: Photoshop, Sony Vegas pro, After effects. Работы выполняются быстро, а также даётся дополнительная информация по поводу заказа, самому заказчику. Вопросы характера(А сделать более детально? Или в минималистичном стиле. Будут ждать вас при общении со мной. К работе готов!