P4yP3rCL1ck

Эффективная настройка рекламы в Яндекс. Директ / Google AdWords под ключ

Покупая мои услуги вы получите:

- Прибыль от продаж, как самый главный показатель эффективности.

- Разработку рекламной стратегии под ваши цели и бюджеты

- Уникальные продающие объявления под каждый запрос

Каким образом это будет сделано:

- Анализ сферы деятельности

- Сбор семантического ядра (ключевые запросы вашей ЦА)

- Отбор минус-слов

- Написание продающих объявлений, 1 ключ = 1 объявление.

- Установка UTM-меток для отслеживания откуда пришёл клик.

- Настройка целей в Метрике / Analytics

- Мониторинг и оптимизация рекламной кампании

- Управление ставками и дневными бюджетами

- Отчёт

Skype: okadikejele