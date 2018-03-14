P4yP3rCL1ck

Эффективная настройка рекламы в Яндекс. Директ / Google AdWords под ключ
Покупая мои услуги вы получите:
- Прибыль от продаж, как самый главный показатель эффективности.
- Разработку рекламной стратегии под ваши цели и бюджеты
- Уникальные продающие объявления под каждый запрос
Каким образом это будет сделано:
- Анализ сферы деятельности
- Сбор семантического ядра (ключевые запросы вашей ЦА)
- Отбор минус-слов
- Написание продающих объявлений, 1 ключ = 1 объявление.
- Установка UTM-меток для отслеживания откуда пришёл клик.
- Настройка целей в Метрике / Analytics
- Мониторинг и оптимизация рекламной кампании
- Управление ставками и дневными бюджетами
- Отчёт
Skype: okadikejele
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