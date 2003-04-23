Качественная работа на результат!

Помогу вам в любом деле!

Украинский и русский - мои родные языки, свободно владею английским и немецким.

Есть большой опыт в работе с текстами: набор, перевод, редактирование.

Провожу анализы текста на уникальность.

Есть опыт в написании статьей, по теме (ничего лишнего).

Есть опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.

Я творческий, мечтательный, задумчивый и коммуникабельный человек, с лёгкостью разноображу любой текст, который заиграет новыми красками.

Работаю максимально быстро и за приятную цену. Буду рада сотрудничеству!