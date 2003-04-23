Качественная работа на результат!
Помогу вам в любом деле!
Украинский и русский - мои родные языки, свободно владею английским и немецким.
Есть большой опыт в работе с текстами: набор, перевод, редактирование.
Провожу анализы текста на уникальность.
Есть опыт в написании статьей, по теме (ничего лишнего).
Есть опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.
Я творческий, мечтательный, задумчивый и коммуникабельный человек, с лёгкостью разноображу любой текст, который заиграет новыми красками.
Работаю максимально быстро и за приятную цену. Буду рада сотрудничеству!