ДИЗАЙНЕР-ХУДОЖНИК
Доброго времени! Я занимаюсь дизайном (опыт 6 лет). Работаю в Фотошопе, Кореле. Выполняю заказы:
- Иллюстрации (для инстаграм, лендинг-иллюстрация, для книг и прочего)
- Визитки, листовки, буклеты, афиши и т.д.
- Дизайн сайтов (лендинг, многостраничники)
- Дизайн приложений для андроид (в фотошопе)
- Рисую мульт-ролики
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Портфолио
- Визитки, листовки, афиши122 просмотра
- Оформление группы ВК156 просмотров
- Иллюстрации147 просмотров
- Дизайн сайтов (лендинг, многостраничник)100 просмотров
- Дизайн лого138 просмотров