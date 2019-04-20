ДИЗАЙНЕР-ХУДОЖНИК

Доброго времени! Я занимаюсь дизайном (опыт 6 лет). Работаю в Фотошопе, Кореле. Выполняю заказы:

- Иллюстрации (для инстаграм, лендинг-иллюстрация, для книг и прочего)

- Визитки, листовки, буклеты, афиши и т.д.

- Дизайн сайтов (лендинг, многостраничники)

- Дизайн приложений для андроид (в фотошопе)

- Рисую мульт-ролики