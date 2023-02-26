PANCH24011995

Быстро, Качественно, Уникально

Приветствую! Я фрилансер, специализирующийся на выполнении задач быстро, качественно и креативно. Я готов предоставить свои услуги на бирже фриланса.

Опыт работы:

Работал в качестве фрилансера более 3 лет;

Занимался созданием логотипов, визитных карточек, баннеров и прочих элементов дизайна для компаний и частных лиц;

Имею опыт работы с Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW и другими программами для графического дизайна;

Выполнял задания по верстке сайтов, созданию интерфейсов и прочих элементов веб-дизайна.

Мои навыки:

Высокая скорость выполнения задач;

Навыки креативного мышления;

Сильные навыки работы с графическими программами;

Опыт работы с HTML, CSS, JavaScript;

Умение работать в команде и быстро адаптироваться к новым условиям.

Если вы ищете творческого и качественного фрилансера, я готов к сотрудничеству и жду ваших предложений. Буду рад ответить на любые вопросы и предоставить примеры моих работ по запросу. Спасибо!