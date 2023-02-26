PANCH24011995

Олександр PANCH24011995PANCH24011995
Приветствую! Я фрилансер, специализирующийся на выполнении задач быстро, качественно и креативно. Я готов предоставить свои услуги на бирже фриланса.
Опыт работы:
Работал в качестве фрилансера более 3 лет;
Занимался созданием логотипов, визитных карточек, баннеров и прочих элементов дизайна для компаний и частных лиц;
Имею опыт работы с Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW и другими программами для графического дизайна;
Выполнял задания по верстке сайтов, созданию интерфейсов и прочих элементов веб-дизайна.
Мои навыки:
Высокая скорость выполнения задач;
Навыки креативного мышления;
Сильные навыки работы с графическими программами;
Опыт работы с HTML, CSS, JavaScript;
Умение работать в команде и быстро адаптироваться к новым условиям.
Если вы ищете творческого и качественного фрилансера, я готов к сотрудничеству и жду ваших предложений. Буду рад ответить на любые вопросы и предоставить примеры моих работ по запросу. Спасибо!