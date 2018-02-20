Ремонтник Николай

Компания «Ваш Ремонтник» имеет обширный опыт выполнения в течении 20 лет различных видов работ по ремонту квартир, офисов и прочих помещений.

Основным акцентом и нашей компетенцией является направление по ремонту квартир: демонтажные работы, гипсокартонные работы, сантехнические работы, малярные работы, плиточные работы, электромонтажные работы, и другие сопутствующие работы.

Все объекты для нас индивидуальны и оссобенны в реализации. Каждый из них отличается друг от друга разными технологическими процессами. Таким образом ценообразование по каждому из объектов индивидуально. Цена на работы может существенно изменятся.

Мы всегда идём на встречу к заказчику и пытаемся определить наиболее актуальную смету, основываясь на бюджет заказчика.

Для этого вам достаточно оставить в форме заказа свои контактные данные, мы со своей стороны оперативно свяжемся с вами и предварительно сможем проконсультировать по вопросам ремонта, обсудим какие работы вам необходимо выполнить, после чего к вам совершенно бесплатно приедет замерщик и составит «первичную» смету.

Далее вам принимать решение по выбору исполнителя.