Художник-дизайнер

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ

разработка макетов для широкоформатной печати, наружной рекламы, 3d-визуализация

ОБРАЗОВАНИЕ

основное

1991 - радиотехник-аэролог гидрометеорологические радилокационные устройства

Повышение квалификации/курсы

2000 - компьютерноая верстка и графический дизайн Учебный центр "АРТ"

2000 - дизайн рекламы Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана свидетельство

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

06.2002 - 000 "НИКЭ"

художник-дизайнер

Изготовление и разработка дизайн-проектов для широкоформатной рекламы (щиты 6х3,"суперсайты", вывески и т.д.), разработка логотипов, фирменного стиля, создание эскизов (технический дизайн) новых видов рекламных конструкций 3D моделирование. Подготовка файлов к широкоформатной печати.

Достижения: Участие в подготовке празднования 80-летия спортивного общества «ДИНАМО». Награжден почетной грамотой и медалью «80 лет «ДИНАМО».

01.2002 - 06.2002 Выставочный комплекс "Сокольники"

художник-дизайнер

Изготовление и разработка дизайн-проектов, макетов. Адаптация макетов заказчика к требованиям издательств и типографий. Подготовка файлов к печати.

10.2001 - 01.2002 РА "ИЛЬФ"

художник-дизайнер

Изготовление и разработка дизайн-проектов, макетов для периодических изданий. Адаптация макетов заказчика к требованиям издательств и типографий. Подготовка файлов к печати.

11.1999 - 09.2001 РА "А-ДМ Компани+"

дизайнер-верстальщик, менеджер по работе с клиентами

Изготовление и разработка дизайн-проектов, макетов. Адаптация макетов заказчика к требованиям издательств и типографий. Подготовка файлов к печати. Ведение проекта заказчика "с нуля", разработка рекламного траффика.

Ключевые навыки:

Продвинутый пользователь. Отличное владение пакетом ADOBE

(Photoshop, Illustrator, PageMaker, InDesign, Premere и т.д.),

пакетом Corel, Quark-Xpress, 3d Max (моделирование и визуализация)

Офисный пакет (MS Windows , MS Word,MS Excel, MS Outlook, WS FrontPage).

Некоторые навыки начального программирования и системного администрирования.

Поверхностное знакомство с платформой MAC.