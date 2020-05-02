Проектирование печатных плат

Проектирование печатных плат в P-CAD2006, Altium Designer или в любой другой САПР по предпочтению заказчика.

Профессиональное проектирование печатных плат. 10-ти летний опыт и свои

наработки готовых решений позволяют выполнять работу быстро и качественно.

Разработка схемотехники устройств на основе микроконтроллеров STM32, ПЛИС Intel.

Трассировка НЧ плат, плат со скоростными интерфейсами: PCIe, TMDS, LVDS, Ethernet.

- Составление принципиальной электрической схемы по ТЗ, согласованному с заказчиком;

- Трассировка печатной платы по ТЗ заказчика;

В результате заказчик получает всю конструкторскую документацию, необходимую для производства печатной платы, сборки и отладки электронного узла:

- принципиальная электрическая схема;

- файл трассировки печатной платы;

- Сборочный чертёж;

- Перечень элементов на плате (BOM);

- Gerber-файлы для производства (опционально, по согласованию с заказчиком);

Срок проработки схемотехнического решения от 1 дня до 30 дней.

Срок трассировки печатной платы от 1 дня до 30 дней.