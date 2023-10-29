Разработка логотипов и брендинг, визиток и обложек, так же пишу статьи. Здравствуйте, меня зовут Давид, я графический дизайнер и частично копирайтер, поэтому можете смело обращаться если вам нужна уникальная, современная разработка: • логотипа • визитной карточки • фирменного стиля • баннеры • обложки (ВК, тг, инста) • статьи Гарантии которые вы получаете: - уникальность - скорость работы Работаю только по договору, соблюдаю все сроки и договорённости. Гарантирую оперативную и качественную работу, доброжелательность и вежливость в общении! Стоимость: Логотип - от 500р Визитная карточка - от 250р Фирменный стиль - от 500р Баннер - от 150р Обложки (ВК,Тг, Иста и т.д) - от 500р Статьи - от 500р логотип: статьи: В стоимость входит: готов написать за эту цену 3 варианта логотипа. от 3-5тыс. символов до ... кол-во вариантов логотипов) Срок: 2 дня При заказе логотипа стоимостью 3000 рублей дизайн визитки в подарок. Если вы заинтересованы в моих услугах, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтоб обсудить детали работы и начать сотрудничество. Благодарю за внимание надеюсь на сотрудничество! Делаю с помощью таких источников как ( Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe photoshop, PicsArt и т. д)

Я против войны в Украине !