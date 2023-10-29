Разработка логотипов и брендинг, визиток и обложек, так же пишу статьи.
Здравствуйте, меня зовут Давид, я графический дизайнер и частично копирайтер, поэтому можете смело обращаться если вам нужна уникальная, современная разработка:
• логотипа
• визитной карточки
• фирменного стиля
• баннеры
• обложки (ВК, тг, инста)
• статьи
Гарантии которые вы получаете:
- уникальность
- скорость работы
Работаю только по договору, соблюдаю все сроки и договорённости. Гарантирую оперативную и качественную работу, доброжелательность и вежливость в общении!
Стоимость:
Логотип - от 500р
Визитная карточка - от 250р
Фирменный стиль - от 500р
Баннер - от 150р
Обложки (ВК,Тг, Иста и т.д) - от 500р
Статьи - от 500р
логотип: статьи:
В стоимость входит: готов написать за эту цену
3 варианта логотипа. от 3-5тыс. символов до ...
кол-во вариантов логотипов)
Срок:
2 дня
При заказе логотипа стоимостью 3000 рублей дизайн визитки в подарок.
Если вы заинтересованы в моих услугах, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтоб обсудить детали работы и начать сотрудничество.
Благодарю за внимание надеюсь на сотрудничество!
Делаю с помощью таких источников как ( Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe photoshop, PicsArt и т. д)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип и брендинг, визитки, обложки и статьинет просмотров
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$5/час
от $3от 2 дней
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