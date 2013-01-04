Копирайтинг, рерайтинг и написание оригинальных статей на медицинскую тему

Два высших образования: медицинское и фармацевтическое.

Научная степень: исследование воздействия на организм электромагнитного излучения и некоторых лекарственных препаратов.

40 печатных научных статей. Работала техническим секретарем диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций, поэтому хорошо разбираюсь в стилистике текста ( когда он написан человеком, имеющим медицинское образование или не имеющим).

Последние 3 года занимаюсь продвижением космецевтических препаратов. Читаю лекции на темы:строение кожи и воздействие на нее неблагоприятных факторов; биологические активные вещества и возраст; воздействие солнца на кожу и т.д.

В настоящее время веду врачебные консультации на медицинском портале и медицинском сайте. Пишу медицинские статьи для наполнения сайта.