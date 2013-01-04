PDK-2801

Дамира Пахомова PDK-2801

 
64 годаКазахстан/Караганда
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтинг, рерайтинг и написание оригинальных статей на медицинскую тему

Два высших образования: медицинское и фармацевтическое.

Научная степень: исследование воздействия на организм электромагнитного излучения и некоторых лекарственных препаратов.

40 печатных научных статей. Работала техническим секретарем диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций, поэтому хорошо разбираюсь в стилистике текста ( когда он написан человеком, имеющим медицинское образование или не имеющим).

Последние 3 года занимаюсь продвижением космецевтических препаратов. Читаю лекции на темы:строение кожи и воздействие на нее неблагоприятных факторов; биологические активные вещества и возраст; воздействие солнца на кожу и т.д.

В настоящее время веду врачебные консультации на медицинском портале и медицинском сайте. Пишу медицинские статьи для наполнения сайта.

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Отзывы заказчиков
tonyv
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва
$3
8 баллов
11 лет назад
Копирайтинг/рерайт медицинских текстов
С Дамирой приятно работать, - адекватный, приятный в общении и обязательный копирайтер. Немного удивило, что в середине работы попросила поднять цену за работу (на 1/3 от старой ставки), но объяснения почему и для чего - были даны, так что тут претензий с моей стороны - нет. Рекомендую к сотрудничеству
Приятно было сотрудничать: корректен, терпелив, точен, оплата сразу же после выполнения задания. Отмечалось некоторое недопонимание в начале проекта, связанное с разницей в часовых поясах, которое было успешно преодолено.
Ответный отзыв
Scatman
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Наполнение форума медицинской тематики
Доволен качественной работой по наполнению форума медицинской тематики. Осмысленные, содержательные и полезные рекомендации и консультации посетителям сайта. Наиболее адекватное соотношение цены и качества работы. Рекомендую для сотрудничества.
Очень приятно было работать. Четкая постановка задач. Все было грамотно и тактично. Оплата, сразу же после выполнения задания. Рекомендую.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $4
от 1 дня
#636