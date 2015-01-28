Рекламное интернет-агентство ПДК-ЗАПАД (Создание и продвижение сайтов, контекстная рекламмана гугле и яндэксе)

За время работы мы заслужили статус коммерческого партнёра компании Яндекс.

Заслужили доверие заказчиков‚ которые по сей день являются нашими партнёрами. При

создании сайтов мы используем лицензионные системы управления сайтом

UMI.CMS. При продвижении сайтов мы используем системы контекстной рекламы Яндекс.Директ‚ Гугл Эдвордс и Бегун.

Все работы над созданием и продвижением сайтов выполняются на лицензионном

программном обеспечении. Все сайты‚ которые мы поддерживаем‚ ежедневно

проверяются на наличие вирусов и вредоносных программ. Для наших

заказчиков мы стремимся быть именно партнёром‚ который способствует

развитию и процветанию бизнеса.