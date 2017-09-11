Верстка полиграфии. Каталоги художников, выставок и сопутствующая выставочная полиграфия

По образованию и профессии я искусствовед. Приоритетом является дизайн и верстка каталогов, афиш и пригласительных, связанных с искусством.

Но честно скажу, что верстка и дизайн - это не основной вид моей деятельности. В основном занимаюсь организацией самих выставок и при необходимости делаю каталоги и сопутствующую полиграфию. Иногда художникам требуется не только каталог, но и какой-нибудь объект полиграфический сверстать по их задумке. Занимаюсь этим более 15 лет.

А верстка и дизайн - скорее хобби, именно поэтому отношусь к этому вдохновенно и отдаюсь полностью проектам. Именно поэтому от другой работы по верстке не отказываюсь!

Очень хорошо знаю, что такое дедлайны, форс-мажоры и нестандартные пожелания заказчика.

Индивидуальный подход, внимание к деталям - гарантии моей работы.

Если Вам близки по духу мои работы, буду рада сотрудничеству!