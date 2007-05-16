Flutter developer

Меня зовут Евгений, являюсь Flutter/Dart разработчиком уровня Middle+ (pre-senior) . Имею опыт комерческой разработки в 3 года.



Разрабатывал бэкэнд на Dart, Kotlin, Java и С++. Знаком с технологиями виртуализации (XEN, KVM)

Имею опыт работы с Docker.

Отличные знания Linux (Ubuntu, Gentoo).



Разрабатываю приложения под Android/iOs/Web любой сложности "под ключ".

Мой гитхаб: https://github.com/ProgPerfomance





Бесплатная консультация!!!

Прошу звонить с 13:00 до 23:00 по МСК.



Прайс лист на самые популярные услуги:



Вёрстка экрана под смартфон - от 350 до 700 рублей за экран

Вёрстка под все платформы (адаптивная) - от 700 рублей за экран

Разработка дизайна "под ключ" - от 3000 рублей за экран

Подключение REST API к приложению - от 3000 рублей

Подключение оплаты в приложении (стороннии сервисы с API) - 7500 рублей

Публикация в Play Market (Android) - от 3500 рублей

Публикация в App Store (iOS) - от 5500 рублей

Разработка сайта везитки - от 3000 рублей