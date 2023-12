Я Нурдан из Казахстана, 20 лет. Я занимаюсь разным дизайном: веб дизайн, графическим дизайном, motion дизайн.

Я могу работать в:

- Adobe Photoshop

- Adobe After Effects

- Adobe Premier

- Figma

- Cinema 4d

Я хочу работать с действительно большими проектами

I'm Nurdan from Kazakhstan, 20 y.o. I make different design: web design, graphic design, motion design.

I can work with:

- Adobe Photoshop

- Adobe After Effects

- Adobe Premier

- Figma

- Cinema 4d

I want to work with really large projects