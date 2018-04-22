Написание музыки любых жанров с нуля, сведение, мастеринг

Доброго времени суток!

Занимаюсь написанием музыки любого жанра, по ссылке ниже можно прослушать старые работы (раньше работал в направлениях HIp Hop, EDM), по факту готов взяться за заказы в любом жанре.

https://soundcloud.com/pineapplesound