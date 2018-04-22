Алексей Афанасьев PINEVPPLESOUNDPINEVPPLESOUND
28 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Написание музыки любых жанров с нуля, сведение, мастеринг
Доброго времени суток!
Занимаюсь написанием музыки любого жанра, по ссылке ниже можно прослушать старые работы (раньше работал в направлениях HIp Hop, EDM), по факту готов взяться за заказы в любом жанре.
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Портфолио
- Willy William - Ego (Remix)113 просмотров
Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $100от 10 дней
нет рейтинга