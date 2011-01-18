Развитие Интернет-проектов (контент менеджмент)
Развитие Интернет-проектов (контент менеджмент).
Развитие и поддержка проекта/продукта в социальных сервисах (группы, сообщества).
Понимание Интернет среды и владение основами продвижения сайтов (SEO).
Опыт работы со службами рассылок (Subscribe, SmartResponder)
Проведение рекламных кампаний на Яндекс Директ, Google AdWords, анализ рекламных кампаний.
Знания в области эффективного дизайна сайтов, юзабилити.
http://pipi.kz - Менеджер по развитию. Работа на проекте с запуска.
http://2biz.kz - Контент менеджер. Служба поддержки. Модерация.
http://spy.kz - Контент менеджер. Модерация.
http://zhoster.ru - Модерация площадок.