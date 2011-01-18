Развитие Интернет-проектов (контент менеджмент)

Развитие Интернет-проектов (контент менеджмент).

Развитие и поддержка проекта/продукта в социальных сервисах (группы, сообщества).

Понимание Интернет среды и владение основами продвижения сайтов (SEO).

Опыт работы со службами рассылок (Subscribe, SmartResponder)

Проведение рекламных кампаний на Яндекс Директ, Google AdWords, анализ рекламных кампаний.

Знания в области эффективного дизайна сайтов, юзабилити.

http://pipi.kz - Менеджер по развитию. Работа на проекте с запуска.

http://2biz.kz - Контент менеджер. Служба поддержки. Модерация.

http://spy.kz - Контент менеджер. Модерация.

http://zhoster.ru - Модерация площадок.