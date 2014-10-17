звукодизайн | звукорежиссер | аудиоролики | изготовление

Звукорежиссер, аранжировщик, создание аудио дорожек и компиляций, аудио роликов, минусовок и джинглов, опыт работы с записью вокала, синхронизация звуковых дорожек с видео, сведение и мастеринг. Немалые познания в физике звука.

Опытный пользователь ПК. В особенности с программами обработки аудиоданных: Sound Forge, Sony ACID Pro v5.0c, Ableton live 8.0.1, Cool Edit, Adobe Audishon, Reason, Cubase SX, Mix Meister Fusion. и тп.

Ищу сотрудничество со студиями, и частные заказы. Стоимость услуг по запросу: [email protected]