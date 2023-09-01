POLBERING29

Нуждаюсь в видеомонтажере и вообще просто в монтажник видео роликов.

Требуется видеомонтажер, опытный. Профили фрилансеров просматриваю. Если есть можете прикрепить работы. С оплатой не обижу примерно за простой видео ролик 2-4 тыс руб.

Также для других пользователей есть возможность более дешевых и простых заданий. По типу копирайтнинга, перевода текста и тд. В переводах нужно не только тупо вставить текст в переводчик, нужно преложить хоть немного стараний и вписать самому нужные слова. В основном язык японский, германский, английский.