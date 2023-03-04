Веб разработка, дизайн, копирайтинг

Приветствую. Имею более 10 лет опыта работы в Интернете в различных сферах. Работа с сайтами, хостингами, всевозможными интернет-сервисами, всевозможными программами. Создание сайтов. Администрирование сайтов. Наполнение сайтов контентом. Работа со всеми социальными сетями. Работа со всеми мессенджерами. Работа с текстом, аудио, видео и фото. Работа в фотошопе. Поддержка клиентов по различным каналам связи. Всегда делаю работу качественно, ответственно и в срок. Свяжитесь со мной в любое время.