C++, Qt, Intel IPP, CUDA
Образование: высшее техническое (специальность 220100, СПбГЭТУ "ЛЭТИ").
Основная работа: инженер 1 к. (5 лет).
1. Полный цикл разработки (от составления ТЗ до сдачи заказчику и поддержки).
2. Разработка кросс-платформенных приложений (Windows/Linux):
3. Опыт создания высокопроизводительных приложений.
4. Пользовательские приложения, клиент-серверные системы, автоматические системы обработки сигналов, приложения ЦОС.
Есть свободное время.
Поиск дополнительной работы к основной (желательно на постоянной основе).
Готов к освоению нового.
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