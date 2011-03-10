C++, Qt, Intel IPP, CUDA

Образование: высшее техническое (специальность 220100, СПбГЭТУ "ЛЭТИ").

Основная работа: инженер 1 к. (5 лет).

1. Полный цикл разработки (от составления ТЗ до сдачи заказчику и поддержки).

2. Разработка кросс-платформенных приложений (Windows/Linux):

3. Опыт создания высокопроизводительных приложений.

4. Пользовательские приложения, клиент-серверные системы, автоматические системы обработки сигналов, приложения ЦОС.

Есть свободное время.

Поиск дополнительной работы к основной (желательно на постоянной основе).

Готов к освоению нового.