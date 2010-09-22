Здравствуйте. Нужно продвинуть сайт по IT тематике по региону. Интересуют, сроки, цены и хоть какие-нибудь гарантии, которые смогут предоставить. Также важна система продвижения ("белая"). (сайты: tambov-computer.ru или skynet-tambov.ru). Важны 3-4 основных тематических запроса. Рассчитываю на бюджетный, но рабочий вариант. Заранее благодарен ...