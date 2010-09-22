Для расчетов проектов (потенциальные и существующие заказчики) требуется технический специалист, способный рассчитать рентабельность предстоящего проекта (технические, людские и материальные ресурсы). Направление деятельности: услуги. Специализация: монтажные работы по слаботочке и электрике, обслуживание IT-инфраструктуры. Интересуют варианты сотрудничества и возможные ...
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- Управление проектами1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужно продвинуть сайт по IT тематике по региону. Интересуют, сроки, цены и хоть какие-нибудь гарантии, которые смогут предоставить. Также важна система продвижения ("белая"). (сайты: tambov-computer.ru или skynet-tambov.ru). Важны 3-4 основных тематических запроса. Рассчитываю на бюджетный, но рабочий вариант. Заранее благодарен ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5000
Здравствуйте. Ведем деятельность по воплощению крупного проекта Федерального масштаба. Фундамент заложен, но много что предстоит сделать. Необходим адекватный партнер-технарь (навыки программирования по php), в команду с возможностью вхождения в состав соучредителей юр.лица. Детали проекта при контакте. Требование: Знание php, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад