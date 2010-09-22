PR-life

Олег PR-life

 
51 годРоссия/Тамбов
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Технический специалист (расчет проектов)

    Для расчетов проектов (потенциальные и существующие заказчики) требуется технический специалист, способный рассчитать рентабельность предстоящего проекта (технические, людские и материальные ресурсы).   Направление деятельности: услуги. Специализация: монтажные работы по слаботочке и электрике, обслуживание IT-инфраструктуры.  Интересуют варианты сотрудничества и возможные ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продвижение Web-сайта по выбранному региону

    Здравствуйте.  Нужно продвинуть сайт по IT тематике по региону.  Интересуют, сроки, цены и хоть какие-нибудь гарантии, которые смогут предоставить.  Также важна система продвижения ("белая").  (сайты: tambov-computer.ru или skynet-tambov.ru).  Важны 3-4 основных тематических запроса. Рассчитываю на бюджетный, но рабочий вариант. Заранее благодарен ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Партнер в команду со знан. php, Joomla, VirtueMart

    $5000

    Здравствуйте. Ведем деятельность по воплощению крупного проекта Федерального масштаба. Фундамент заложен, но много что предстоит сделать. Необходим адекватный партнер-технарь (навыки программирования по php), в команду с возможностью вхождения в состав соучредителей юр.лица. Детали проекта при контакте. Требование: Знание php, ...

    PHPJoomlaVirtuemart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад