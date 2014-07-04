РЕКЛАМА ВАШЕГО БИЗНЕСА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Добрый день! Меня зовут Юлия. Я - менеджер по рекламе в социальных сетях «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» и FACEBOOK! Я создам для Вас 1 рекламную компанию БЕСПЛАТНО! В нее войдет:
- создание 2х рекламных постов,
- создание и настройка таргетинга,
- поиск и анализ групп и пабликов, где сидит Ваша целевая аудитория, для эффективного размещения рекламы!
Мои контакты в социальных сетях:
VK: http://vk.com/id258794555,
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007825122800&sk=about,
ID ОК: 579009341477
Действие аккаунта приостановлено!
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- Интернет-магазин "Маленькая персона"128 просмотров