Приветствую! Меня зовут Вадим, мне 18 лет и я веб-дизайнер.
В 17 лет понял, что IT - это достаточно перспективная сфера деятельности. Начал её осваивать и на основе предпочтений выбрал направление веб-дизайн.
На данный момент занимаюсь веб-дизайном уже около полугода и не собираюсь сбавлять темп в своём развитии.
- Работаю по 25% предоплате.
- Все правки в проекте БЕСПЛАТНЫЕ!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- MedVet+17 просмотров
- Gradients34 просмотра
- Nike shoes22 просмотра
- Jenni's dog walking30 просмотров
- Build ypur body strong20 просмотров
- Ride in style19 просмотров