﻿Приветствую! Меня зовут Вадим, мне 18 лет и я веб-дизайнер.

В 17 лет понял, что IT - это достаточно перспективная сфера деятельности. Начал её осваивать и на основе предпочтений выбрал направление веб-дизайн.

На данный момент занимаюсь веб-дизайном уже около полугода и не собираюсь сбавлять темп в своём развитии.