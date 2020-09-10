PROSTPUSHOCK

Вадим PROSTPUSHOCK

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

﻿Приветствую! Меня зовут Вадим, мне 18 лет и я веб-дизайнер.

В 17 лет понял, что IT - это достаточно перспективная сфера деятельности. Начал её осваивать и на основе предпочтений выбрал направление веб-дизайн. 

На данный момент занимаюсь веб-дизайном уже около полугода и не собираюсь сбавлять темп в своём развитии.

  • Работаю по 25% предоплате.
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