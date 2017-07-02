PR и маркетинг

Юлия Правик, маркетолог, эксперт по PR-технологиям, кандитат технических наук (Ph. D).

Автор и титульный редактор книг по маркетингу и рекламе («Маркетинг туризму», К., — Знання, 2008 г., «Інвестиційний менеджмент», К., — Знання, 2007 г.). Преподавала дисциплины по маркетингу и рекламе на должности доцента в Национальном авиационном университете, НУ «Киево-Могилянская академия», Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана. Опыт в журналистике — 3 года, писала статьи для Politeka.net, Finance.ua, Apostrophe.ua.

Получила степень магистра по маркетинговому менеджменту в Киевском национальном экономическом университете. В период студенческих лет возглавляла Научное студенческое общество факультета маркетинга КНЭУ, была первой его главой с момента основания. Прошла стажировку на экономическом факультете в Московском государственном университете им. Михаила Ломоносова. Первой в Украине защитила диссертацию по мобильной связи.

Имеет широкий опыт в разработке маркетинговых и PR-стратегий, организации и проведении PR-кампаний, формировании взаимоотношений с деловыми и отраслевыми СМИ. Занималась маркетинговой деятельностью и PR-продвижением компаний различных сфер бизнеса: банки, телекоммуникации, IT-компании, туризм. Автор более 100 опубликованный статей в Украине, России и Белоруси.