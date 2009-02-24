Копирайт/статьи/слоганы и т.д.

Если Вы заинтересованы в том, чтобы Ваша реклама стала эффективной или Ваш журнал (газета, страничка) ждет нового автора, тогда я тот человек, кто Вам нужен)))

Профессиональна, образована, разносторонне развита и психологически открыта.

Мне подвластны проза и стихотворная форма.

Я готова раскрасить мир Вашей рекламы яркими красками с сочными полутонами и запоминающимся послевкусием.

На предложения и вопросы отвечу по e-mail: [email protected]