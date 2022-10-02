PRezident10

web-администратор, SEO специалист

Создание сайтов для фирм, организации под ключ. Создаю на хороших платформах wordpress, joomla, drupal. Адаптирую дизайн под ваш вкус. Баннер, название сайта. Делаю начальную seo оптимизацию. Выполняю в течении 3-х дней, за срочность могу и за 1 день (цена в два раза больше). Не смотря на столь трудную работу, беру не очень дорого.

Сайт-визитка — 1000 р.*

Портал — 2000 р.*

Интернет магазин — 3000 р.*

Флеш-сайт — индивидуальная.*

* + ваша оплата хостинга и домена (в среднем 200 руб).

Работаю в этой сфере около 4 года, имею свои сайты, для примера вот они

http://gopomiru.ru/

http://blogur.ru/

Жду ваших заказов, и надеюсь на плодотворное сотрудничество.

Проф. навыки:

Создание и администрирование web-сайтов на php, html. Раскрутка сайта, поднятие ТИЦ и RP. SEO оптимизация.

Образование, дополнительная информация:

1. Одногодичные курсы "Основы правовых знаний"

2. Одногодичные курсы "Журналистика"

3. Двухгодичное образование Оператора ЭВМ с квалификацией 2 разряда На три специальности есть свидетельства. Так же имеется много похвальных грамот и дипломов.

Контактная информация:

Эл. почта: [email protected]