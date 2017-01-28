Занимаюсь версткой, в некоторых случаях дизайном. Работаю с несколькими CMS

Верстаю блочная (div+css). Мой код кроссбраузерен и проходит проверку на валидность, т.е. соответствует стандартам. При верстке я стараюсь максимально оптимизировать графику, уменьшить количество http-запросов и использовать как проверенные временем, так и современные технологии.

Так же хорошо знаком с Photoshop и выполняю заказы на должном уровне. Дизайны макетов выполняю с учетов аспектов юзабельности. Готов выслушать любые ваши предложения по поводу работы.