PSGrom

Виолетта PSGrom

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер. Как фрилансер - новичок🫡

Давно увлекаюсь компьютерной графикой, и дизайном. С недавнего времени решила попробовать себя на фрилансе.

Из того что умею:

  • Разработка логотипа

  • Фирменные бланки

  • Визитные карточки

  • Презентация товара (фотокарточка)

  • Обработка фото

Думаю могу подстроиться под необходимую задачу, при должном фитбэке.

Только с практикой Я смогу прогрессировать

Буду рада любым предложениям, вопросам, советам, приглашениям)

Портфолио