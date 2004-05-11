Дизайнер. Как фрилансер - новичок🫡

Давно увлекаюсь компьютерной графикой, и дизайном. С недавнего времени решила попробовать себя на фрилансе.

Из того что умею:

Разработка логотипа

Фирменные бланки

Визитные карточки

Презентация товара (фотокарточка)

Обработка фото

Думаю могу подстроиться под необходимую задачу, при должном фитбэке.

Только с практикой Я смогу прогрессировать

Буду рада любым предложениям, вопросам, советам, приглашениям)