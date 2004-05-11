Дизайнер. Как фрилансер - новичок🫡
Давно увлекаюсь компьютерной графикой, и дизайном. С недавнего времени решила попробовать себя на фрилансе.
Из того что умею:
Разработка логотипа
Фирменные бланки
Визитные карточки
Презентация товара (фотокарточка)
Обработка фото
Думаю могу подстроиться под необходимую задачу, при должном фитбэке.
Только с практикой Я смогу прогрессировать
Буду рада любым предложениям, вопросам, советам, приглашениям)
Портфолио
- Бланк для фирмынет просмотров
- Фирменный бланкнет просмотров
- Карточка товаранет просмотров