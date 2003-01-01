Психолог, психолог-консультант

Ключарёва Вера АлександровнаДата рождения: 04.08.1996Данные для связи: +7 (953) [email protected]Проживание: Кировская область, г.Киров

Опыт работы

Сентябрь 2020 - по настоящее время, COFFEE LIKE, ИП СЕМИЛАРСКИЙ Н.С., г.Киров

Бариста, Бариста-профи ﻿- приготовление кофе и кофейных напитков;

﻿- общение с гостями;

﻿- работа с кассой;

﻿- осуществление ревизии кофе-бара.

Октябрь 2019 -Ноябрь 2019, МКДОУ №110, г.Киров

Воспитатель детей дошкольного возраста ﻿- формирование у детей младшего дошкольного возраста навыков самообслуживания;

﻿- развитие познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, способностей к ﻿труду и т.д.

﻿-планирование и организация жизнедеятельности детей, их воспитание, подготовка к обучению в школе; ﻿

﻿-осуществление гигиенического ухода за детьми; -осуществление наблюдения за поведением детей.

Июль 2019 - Август 2019, Управление образования Шурышкарского района

Специалист ﻿- работа с документацией (личные дела семей, несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете);

﻿- сбор, обработка, накопление, хранение, использование и передача информации общеобразовательным организациям;

﻿- прием звонков.

Образование

Бакалавр, 2016 - 2019 , Вятский государственный университет, г. Киров

Факультет педагогики и психологии, Психология, Практический психолог

Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар

Дополнительное образование

Факультет педагогики и психологии, Психология﻿Февраль 2021 – Май 2021 ﻿Школа ППЧ, ИП ЯКУШЕНКО А.В. ﻿-обучение психологическому консультированию

Ключевые навыки:- проведение индивидуальных психологических консультаций;- проведение психологической диагностики;- разработка и проведение тренингов;- проведение психологической экспертизы по запросу.