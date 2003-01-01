Ключарёва Вера АлександровнаДата рождения: 04.08.1996Данные для связи: +7 (953) [email protected]Проживание: Кировская область, г.Киров
Опыт работы
- Сентябрь 2020 - по настоящее время, COFFEE LIKE, ИП СЕМИЛАРСКИЙ Н.С., г.Киров
- общение с гостями;
- работа с кассой;
- осуществление ревизии кофе-бара.
- Октябрь 2019 -Ноябрь 2019, МКДОУ №110, г.Киров
- развитие познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, способностей к труду и т.д.
-планирование и организация жизнедеятельности детей, их воспитание, подготовка к обучению в школе;
-осуществление гигиенического ухода за детьми; -осуществление наблюдения за поведением детей.
- Июль 2019 - Август 2019, Управление образования Шурышкарского района
- сбор, обработка, накопление, хранение, использование и передача информации общеобразовательным организациям;
- прием звонков.
Образование
- Бакалавр, 2016 - 2019 , Вятский государственный университет, г. Киров
- Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар
- Дополнительное образование
Ключевые навыки:- проведение индивидуальных психологических консультаций;- проведение психологической диагностики;- разработка и проведение тренингов;- проведение психологической экспертизы по запросу.