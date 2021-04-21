PSamborskiy_web

UI/UX/WEB/ Дизайнер веб сайтов Петр Самборский

Меня зовут Петр, я веб-дизайнер. Моя задача - представить вас или вашу

компанию в наилучшем свете, помочь завоевать доверие клиентов и

отличиться на фоне конкурентов. Для этого проектирую красивые сайты или

переделываю стрые, чтоб они были удобными, современными и конверсивными.

Лучше всего меня подключить к работе на стадии идеи, чтоб мы вместе

могли сделать прототип сайта, который понравиться как вам, так и вашему

клиенту.

Для работы сайта недостаточно лишь макета. Нужна также верстка и SEO оптимизация. К сожалению я этим не занимаюсь, но если вы не знаете к кому обратиться, я помогу всем, что будет в моих силах.

Моя цель - делать удобные сайты для реальных людей, которые работают и дают результат. Я не делаю "креативы" ради "креативов", которые кроме лайков на Бехансе, ничего не дают.

Если вам нужен красивый, рабочий сайт, и вам нравиться мой подход к

делу - обращайтесь, не стесняйтесь! Сделаю все, чтобы вы были довольны

результатом!