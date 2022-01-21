Разработка исполнительной документации любой сложности

В сфере строительства с 2014 года. Работал на разных должностях, начиная от старшего прораба,инженера ПТО, заканчивая руководителем проектов разных категорий. Сопровождал ведение исполнительной документации в рамках ген подрядчика и заказчика. Проводил специальные совещания, на которых собирались начальники ПТО подрядчиков. При отсутствии начальника ПТО полностью его заменял. На некоторых объектах совмещал должности РП и нач. ПТО.

Из моих самых известных проектов выделю следующие:

— Аквакомплекс "Лужники" (Дворец Водных Видов Спорта) г.Москва

— Стадион "Динамо" г.Москва

— ЗАПСИБ Нефтехим-2 г.Тобольск

— Футбольный стадион к ЧМ 2019 г.Калининград

— Институт Сколково г.Москва

На всех объектах руководил отделом ПТО, принимал участие в сдаче ИД заказчику, мосгосстройнадзору, госстройнадзору и т.д.