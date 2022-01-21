В сфере строительства с 2014 года. Работал на разных должностях, начиная от старшего прораба,инженера ПТО, заканчивая руководителем проектов разных категорий. Сопровождал ведение исполнительной документации в рамках ген подрядчика и заказчика. Проводил специальные совещания, на которых собирались начальники ПТО подрядчиков. При отсутствии начальника ПТО полностью его заменял. На некоторых объектах совмещал должности РП и нач. ПТО.
Из моих самых известных проектов выделю следующие:
— Аквакомплекс "Лужники" (Дворец Водных Видов Спорта) г.Москва
— Стадион "Динамо" г.Москва
— ЗАПСИБ Нефтехим-2 г.Тобольск
— Футбольный стадион к ЧМ 2019 г.Калининград
— Институт Сколково г.Москва
На всех объектах руководил отделом ПТО, принимал участие в сдаче ИД заказчику, мосгосстройнадзору, госстройнадзору и т.д.