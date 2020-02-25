Исполнительная документация

Уважаемый заказчик, предлагаю вам свои услуги в области промышленного и гражданского строительства по исполнительной документации (ИД). Опыт работы 8 лет в данной сфере, выполняю работы на любом этапе строительства. Выполнение ИД по металлоконструкциям, антикоррозионной защите, водоснабжению и канализации, теплоизоляции, электро-монтажные работы, архитектурно-строительные решения, отделочные работы.Заполнение необходимых журналов по строительству:общего,входного контроля, сварочных, земляных, бетонных, антикоррозионного покрытия. Составления актов входного контроля с приложениями сертификатов и паспортов. Скорость выполнения работ зависит от качественно предоставленной информации по производству строительно-монтажных работ. Сроки выполнения от 2-х дней.