PTornado

Павел Енгалычев PTornado

 
41 годРоссия/Казань
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

ВУЗ:

Казанский государственный педагогический университет.

Факультет:

Факультет иностранных языков.

Специальность:

Преподаватель английского языка.

Образование:

Высшее, магистр.

Предпочитаемые тематики переводов:

1) Электротехника;

2) Электроника;

3) Информационные технологии;

4) Автомобилестроение;

5) Физика.

Опыт работы 4 года.

1) Перевод ГОСТов по электротехнике (выключатели, трансформаторы);

2) Перевод технических характеристик видеооборудования (электроника);

3) Перевод эксплуатационных документов по проекту: Khabarovsk Refinery Hydroprocessing Project;

4) Написание статей по физике на английском языке.

Написание статей
Переводы
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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