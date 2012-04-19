ВУЗ:
Казанский государственный педагогический университет.
Факультет:
Факультет иностранных языков.
Специальность:
Преподаватель английского языка.
Образование:
Высшее, магистр.
Предпочитаемые тематики переводов:
1) Электротехника;
2) Электроника;
3) Информационные технологии;
4) Автомобилестроение;
5) Физика.
Опыт работы 4 года.
1) Перевод ГОСТов по электротехнике (выключатели, трансформаторы);
2) Перевод технических характеристик видеооборудования (электроника);
3) Перевод эксплуатационных документов по проекту: Khabarovsk Refinery Hydroprocessing Project;
4) Написание статей по физике на английском языке.
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