PVAWORK

Владимир Поляков PVAWORK

 
39 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
BOSPORKERCH
Сергей 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Спарсить около 400 товаров.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!