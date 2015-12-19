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Владимир Поляков
PVAWORK
PVAWORK
39 лет
Россия
/
Москва
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей
BOSPORKERCH
45 лет
Россия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
$1
10 баллов
8 лет назад
Спарсить около 400 товаров.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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