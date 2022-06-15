P_Artem_1984

Артем Пантелеев P_Artem_1984P_Artem_1984
39 летРоссия/Волгоград
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сведение, аудиомонтаж, мастеринг и автотюн в melodyne
Здравствуйте! Меня зовут Артём. Я занимаюсь звукорежиссурой уже более 12 лет. Работаю в студии звукозаписи "ГТРК-Волгоград" и
оборудованием топ-класса. Предлагаю услуги по профессиональному сведению и мастерингу ваших треков в любом жанре (поп, рок, электроника и др.). За долгие годы работы на
студии записано и выпущено большое количество музыкального материала и не
только.
Услуги студии: 1.Запись вокала.
2.Запись музыкальных инструментов (акустические и электро гитары, духовые,
клавишные, перкуссия и др.).
3.Запись подарочных песен и поздравлений (свадьба, юбилей и др.).
4.Сведение, мастеринг.
5.Сведение голоса с минусом. При необходимости предоставим примеры студийных записей.
Обращайтесь по любым интересующим вас вопросам!
Я против войны в Украине!