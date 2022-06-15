P_Artem_1984

Сведение, аудиомонтаж, мастеринг и автотюн в melodyne

Здравствуйте! Меня зовут Артём. Я занимаюсь звукорежиссурой уже более 12 лет. Работаю в студии звукозаписи "ГТРК-Волгоград" и

оборудованием топ-класса. Предлагаю услуги по профессиональному сведению и мастерингу ваших треков в любом жанре (поп, рок, электроника и др.). За долгие годы работы на

студии записано и выпущено большое количество музыкального материала и не

только.

Услуги студии: 1.Запись вокала.

2.Запись музыкальных инструментов (акустические и электро гитары, духовые,

клавишные, перкуссия и др.).

3.Запись подарочных песен и поздравлений (свадьба, юбилей и др.).

4.Сведение, мастеринг.

5.Сведение голоса с минусом. При необходимости предоставим примеры студийных записей.

Обращайтесь по любым интересующим вас вопросам!