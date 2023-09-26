Сверстаю ваш лэндинг: без CMS и с удобной контактной формой ✹ Наблюдение за процессом выполнения ✹ Правки на весь срок жизни страницы

Мои навыки для вашего бизнеса!

ЦЕНЫ

На рынке много предложений по созданию продающих или посадочных страниц. Причина в их высокой конверсии. Однако часто цены на создание могут доходить до 70 000 ₽, что не всегда оправдано. Особенно это касается тестовых продаж. Зачем нужно переплачивать за эту услугу, тем более, что чаще всего лендинг — это продукт с достаточно коротким сроком работы? Мои цены на вёрстку одностраничника колеблются в районе 5 000 ₽. Предоплата не требуется!

КАЧЕСТВО

Для корректной оценки качества я использую следующие сервисы:

Валидатор W3C Консорциума Всемирной паутины. Этот сервис оценивает качество HTML кода. Это в первую очередь полезно для SEO-оптимизации. Однако возможно вашу страницу будут читать программы для слабовидящих людей, и в этом случае валидная вёрстка просто необходима. Подробнее об этом здесь﻿.

Этот сервис оценивает качество HTML кода. Это в первую очередь полезно для SEO-оптимизации. Однако возможно вашу страницу будут читать программы для слабовидящих людей, и в этом случае валидная вёрстка просто необходима. Подробнее об этом здесь﻿. PageSpeed Insights корпорации Google. Данное приложение позволяет оценить скорость загрузки страницы как на мобильном устройстве так и на ПК. Быстрые страницы — отсутствие отказов от посещения ресурса.

Данное приложение позволяет оценить скорость загрузки страницы как на мобильном устройстве так и на ПК. Быстрые страницы — отсутствие отказов от посещения ресурса. PerfectPixel﻿ — плагин для браузера Google Chrome ﻿﻿позволяет оценить степень соответствия макета и результата вёрстки.

﻿﻿позволяет оценить степень соответствия макета и результата вёрстки. Ручная проверка — на адаптивность в инструментах разработчика браузера, меняя ширину экрана; — на стабильность блоков путём изменения количества текста и/или размеров изображений

Поэтому в своей работе я использую семантическую вёрстку, методологию БЭМ, самые современные форматы изображений и шрифтов. Я делаю читаемый и логичный код. Есть система контроля версий с репозиторием на Gitlab (что предпочтительнее в работе с коммерческими заказами) и настроен CI/CD.

ПО МАКЕТУ...

В вашем макете вид только для ПК? Я сделаю адаптивные виды и сверстаю одинаково хорошо для всех видов устройств. Вам это будет стоить лишние полдня ожидания и ничего более.

Если же у вас нет макета, то мы сможем подобрать его вместе. Всё зависит от целей компании, для которой нужен лэндинг, вашего вкуса и предпочтений. Небольшие правки, доработки, изменения — всё это немного увеличит стоимость работ, но будет стоить дешевле услуг дизайнера.

Хотя я всё таки советую для более качественного результата обратиться к профессиональным копирайтерам и дизайнерам. Не зря эти профессии выделились в отдельные компетенции. Стоимость привлечения одного клиента растёт с каждым годом. Чтобы вложения в маркетинг могли себя отбить, стоит к аудитории обращаться в соответствии с последними открытиями в этих областях.

ГАРАНТИИ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Вы сможете следить за процессом выполнения работы — я предоставлю вам ссылку на рабочий вариант сайта. Благодаря этой ссылке вы сами сможете контролировать не только ход выполнения, но и уровень качества используя указанные выше сервисы.

Как написано в заголовке, на протяжении всего времени жизни вашей страницы при возникновении необходимости внесения правок в проект, я с радостью готов их сделать.

Если же вам нужно будет переработать концепцию или дизайн, то я готов провести аудит затрат времени и либо обоснованно предложить вам сделать новый проект, либо сделать всё с максимальной отдачей, но экономя ваш бюджет.

В случае повторного обращении вы можете рассчитывать на скидку от 5% на мои услуги.

НАВЫКИ

Figma

HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript

Gulp, Webpack

Git, GitHub, Gitlab

PHP (не ООП)

WordPress

ГРАФИК РАБОТЫ

Пн, Ср, Чт, Пт — с 11.00 до 19.00

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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ